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Царьград

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Петровская икона и Евтихий Тихий: запреты, приметы и традиции праздника 6 сентября

Петровская икона и Евтихий Тихий: запреты, приметы и традиции праздника 6 сентября

Почему 6 сентября нельзя шуметь, печь хлеб и смотреть на зарю.В воскресенье, 6 сентября 2026 года, православная церковь празднует день памяти Петровской иконы Божией Матери — первой чудотворной святыни Московской Руси, а также чтит священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова.

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