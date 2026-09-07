Милонов предложил создать онлайн-курсы по литературе для русских детей в Литве

Зампред Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов («Единая Россия») предложил создать специализированные онлайн-курсы по русской литературе для детей, проживающих в Литве, чтобы обеспечить им качественное образование вне зависимости от местной школьной программы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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