Милонов предложил создать онлайн-курсы по литературе для русских детей в Литве

Зампред Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов («Единая Россия») предложил создать специализированные онлайн-курсы по русской литературе для детей, проживающих в Литве, чтобы обеспечить им качественное образование вне зависимости от местной школьной программы.