Около 20 переговоров с военным руководством стран провело Минобороны России

Минобороны России провело порядка 20 международных переговоров с представителями военного руководства стран СНГ, Африки, Азии и Ближнего Востока, российское оборонное ведомство в воскресенье, 11 мая 2025 года.
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