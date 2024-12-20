Сегодня свой день рождения отмечает председатель Чернопольского сельского совета - глава администрации Чернопольского сельского поселения Белогорского района Елена Анатольевна Мунтян!Уважаемая Елена Анатольевна!В этот особенный день хочу пожелать Вам здоровья, счастья и душевного спокойствия, а также новых идей и сил для их воплоще.