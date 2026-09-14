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Царьград

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Евросоюз не может "слезть с газовой иглы": Работа против России провалилась?

Евросоюз не может "слезть с газовой иглы": Работа против России провалилась?

Евросоюз уже несколько лет работает против России, пытаясь избавиться от своей зависимости. Но "слезть с газовой иглы" не получается, а деньги, выделенное на эту программу, постепенно исчезают.

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