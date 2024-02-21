Daily Mail: добавление фруктов и орехов в каши способствует здоровью кишечника

Дипломированный диетолог Никола Ладлам-Рейн из Великобритании рассказала Daily Mail, что для обеспечения организма полезными для пищеварения волокнами можно добавлять фрукты, орехи и семена в йогурты и каши.
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