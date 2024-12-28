Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его имущества

Государственное обвинение озвучило показания бывшего главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса. В Хамовническом суде Москвы рассматривается уголовное дело в отношении его экс-партнера Ильи Сучкова и других фигурантов, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.