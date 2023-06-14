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«Закончится СВО, начнется война»: В СМИ раскрыли планы по вводу войск НАТО

«Закончится СВО, начнется война»: В СМИ раскрыли планы по вводу войск НАТО

Журналисты издания «Московский Комсомолец» в новом материале по теме украинского конфликта описали возможный сценарий при котором СВО закончится и Россия будет вынуждена вступить в открытый военный конфликт с НАТО.

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