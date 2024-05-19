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Только вода. Эксперт объяснил, почему нельзя запивать таблетки алкоголем

Только вода. Эксперт объяснил, почему нельзя запивать таблетки алкоголем

Почему таблетки нельзя запивать ничем кроме воды? Об этом aif.ru рассказал Главный внештатный клинический фармаколог Минздрава России Владимир Петров: Таблетки лучше всего запивать обычной чистой водой комнатной температуры.

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