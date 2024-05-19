Только вода. Эксперт объяснил, почему нельзя запивать таблетки алкоголем

Почему таблетки нельзя запивать ничем кроме воды? Об этом aif.ru рассказал Главный внештатный клинический фармаколог Минздрава России Владимир Петров: Таблетки лучше всего запивать обычной чистой водой комнатной температуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии