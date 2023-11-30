Пожар в хостеле Алматы: троих человек доставили в больницу

С места пожара эвакуировали 59 человек, трое доставлены в больницу, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, по состоянию на 8:40 часов 30 ноября, с места пожара эвакуировали 59 человек, из которых трое доставлены в Больницу скорой неотложной медицинской помощи Алматы.