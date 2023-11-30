Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

82 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Пожар в хостеле Алматы: троих человек доставили в больницу

Пожар в хостеле Алматы: троих человек доставили в больницу

С места пожара эвакуировали 59 человек, трое доставлены в больницу, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, по состоянию на 8:40 часов 30 ноября,  с места пожара эвакуировали 59 человек, из которых трое доставлены в Больницу скорой неотложной медицинской помощи Алматы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх