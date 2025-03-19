Над четырьмя регионами и Азовским морем: за ночь российские силы ПВО сбили 57 украинских БПЛА

В ночь на 19 марта силы ПВО сбили 57 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 35 беспилотников было перехвачено над Курской областью, 13 — над Орловской, семь — над акваторией Азовского моря и по одному — над Тульской и Брянской областями.