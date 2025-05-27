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Брюссель, Париж, Берлин и Рим захотели резко снизить потолок цен на российскую нефть

Брюссель, Париж, Берлин и Рим захотели резко снизить потолок цен на российскую нефть

Еврокомиссия (ЕК) при поддержке ведущих стран Европейского союза, включая Францию, Германию и Италию, добивается резкого снижения так называемого потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, но пока не получила единогласной поддержки всех 27 стран сообщества.

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