Китай готовится к запуску следующего экипажа на свою космическую станцию «Тяньгун»

Китай готовится к запуску следующего экипажа на свою орбитальную космическую станцию «Тяньгун». Двое мужчин и одна женщина заменят тайконавтов, которые жили на космической станции последние шесть месяцев.
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