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OxygenOS — всё. После ухода OnePlus из Европы и США владельцам предложили перейти на ColorOS

OxygenOS — всё. После ухода OnePlus из Европы и США владельцам предложили перейти на ColorOS

Напомним, смартфоны OnePlus работают на ColorOS в КитаеВ рамках прекращения работы в различных регионах мира компания OnePlus подтвердила, что её оболочка Android, OxygenOS, больше не будет разрабатываться.

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