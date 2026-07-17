OxygenOS — всё. После ухода OnePlus из Европы и США владельцам предложили перейти на ColorOS

Напомним, смартфоны OnePlus работают на ColorOS в КитаеВ рамках прекращения работы в различных регионах мира компания OnePlus подтвердила, что её оболочка Android, OxygenOS, больше не будет разрабатываться.
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