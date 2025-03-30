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Освобождение Шахтёрского: как ВСУ относились к мирным жителям ДНР

Освобождение Шахтёрского: как ВСУ относились к мирным жителям ДНР

Снайпер 40-й бригады морской пехоты рассказал о грабежах и насилии со стороны ВСУ в Шахтёрском (ДНР).

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