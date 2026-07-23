Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Может ли у одного человека быть два ДНК одновременно

В древнегреческой мифологии химера — это чудовище с головой льва, туловищем козы и хвостом змеи. В современной биологии этот термин означает организм, в клетках которого содержится разный генетический материал.

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