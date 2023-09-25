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«Ред Булл» – чемпион, двойной подиум «Макларена», «катастрофа» Переса, состав «Альфа Таури»-2024 и другие события Гран-при Японии

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий Гран-при Японии «Формулы-1» и других гоночных событий за прошедшую неделю.

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