Россия-США: из так называемых партнеров – в «дружественные соперники»

МВ

Медведев Вл Ник

В науках "конфликтологи" и "корпоративном поведении" есть таки понятия, как конкуренция, противоречия и противостояние. Так вот "дружеское соперничество" и "партнерство" основываются на конкуренции и противоречиях интересов. Противостояние всегда заканчивается только самым жёстким видом конфликта - войной! А дальше, как говорится "Надежды юношей питают...".