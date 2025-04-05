Театр абсурда
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Театр абсурда

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Россия-США: из так называемых партнеров – в «дружественные соперники»

Россия-США: из так называемых партнеров – в «дружественные соперники»

Политнавигатор США, которые у нас до 2022-го года иронично называли «партнерами», могут на самом деле стать «дружественным соперником» России – и при президенте-республиканце, и при демократах.

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Комментарии
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МВ
Медведев Вл Ник
В науках &quot;конфликтологи&quot; и &quot;корпоративном поведении&quot; есть таки понятия, как конкуренция, противоречия и противостояние. Так вот &quot;дружеское соперничество&quot; и &quot;партнерство&quot; основываются на конкуренции и противоречиях интересов. Противостояние всегда заканчивается только самым жёстким видом конфликта - войной! А дальше, как говорится &quot;Надежды юношей питают...&quot;.
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