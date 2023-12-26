Заметили, что фамилия Собчак вообще нигде и ни разу после той вечеринки не прозвучала? Словно её там и не было.
Смешные мы и наивные - надеялись, что будет какая-то адекватная реакция на шабаш-вечеринку мадам Ивлеевой
Комментарии
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Геннадий Кресов
Песков позорище!!!
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57 мин.
Nikolay Stepanov
Остоебенела уже эта шобла! И всепрощение власти. И это перед выборами. Тьфу!
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35 мин.
виталий панов
Задача - отмыть запачканную репутацию главной на сегодня звезды российского шоубиза, попавшего в неприятность.Если копнуть по-глубже,вылезет столько дерьма о голом поп-короле,что ему светит срок такой,какой служили солдаты при Петре!Сколько можно терпеть выходки этого ряженного пет.ха?То охранника швырнёт,то журналистку изобьёт,то на кресте пляшет,и много чего ещё,что на его поганой совести!
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13 мин.
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