Смешные мы и наивные - надеялись, что будет какая-то адекватная реакция на шабаш-вечеринку мадам Ивлеевой

Остоебенела уже эта шобла! И всепрощение власти. И это перед выборами. Тьфу!

виталий панов

Задача - отмыть запачканную репутацию главной на сегодня звезды российского шоубиза, попавшего в неприятность.Если копнуть по-глубже,вылезет столько дерьма о голом поп-короле,что ему светит срок такой,какой служили солдаты при Петре!Сколько можно терпеть выходки этого ряженного пет.ха?То охранника швырнёт,то журналистку изобьёт,то на кресте пляшет,и много чего ещё,что на его поганой совести!