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Добрый Мир

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Россия фактически добилась преимущества над США: испытания опытного самолёта ДРЛОиУ А-100 «Премьер» заканчиваются

Россия фактически добилась преимущества над США: испытания опытного самолёта ДРЛОиУ А-100 «Премьер» заканчиваются

Сегодня 666 прочитали В интернет попали уникальные кадры: новейший российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» проводит испытательный полёт.

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