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Калужские новости

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В Калужской области за день сбили восемь беспилотников

Накануне вечером в регионе объявили беспилотную опасность, сбитые аппараты не привели к жертвам и разрушениямДнем 4 августа были сбиты 8 беспилотников - в Боровском, Малоярославецком, Сухиничском, Ульяновском МО и на окраине Обнинска.

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