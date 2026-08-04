В Калужской области за день сбили восемь беспилотников

Накануне вечером в регионе объявили беспилотную опасность, сбитые аппараты не привели к жертвам и разрушениямДнем 4 августа были сбиты 8 беспилотников - в Боровском, Малоярославецком, Сухиничском, Ульяновском МО и на окраине Обнинска.
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