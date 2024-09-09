В селе Слободчики Усть-Ишимского района, где весной был сильный паводок, несколько домов оказались полностью уничтожены водой - жить в них нельзя.
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В селе Слободчики Усть-Ишимского района, где весной был сильный паводок, несколько домов оказались полностью уничтожены водой - жить в них нельзя.