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Набабкин об аэрофобии: «Моментами потряхивает, раньше временами на снотворном летал. Молодые ничего не боятся – как ни зайду в самолет, они уже спят»

– Знаю, что у тебя аэрофобия. – Есть такое – моментами потряхивает. Хотя раньше гораздо сильнее это ощущалось, временами на снотворном приходилось летать.

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