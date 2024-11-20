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В Госдепе рассказали о последствиях появления у Украины ядерного оружия

В Госдепе рассказали о последствиях появления у Украины ядерного оружия

Заместитель помощника госсекретаря США Александра Белл 20 ноября на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне (деятельность CSIS признана Минюстом нежелательной на территории РФ) заявила, что появление у Украины ядерного оружия существенно изменило бы природу вызовов в области сдерживания.

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