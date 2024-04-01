Вместо эпиграфа: Считать по нашему, мы выпили немного.Не вру, ей-богу. Скажи, Серега!И если б водку гнать не из опилок,То что б нам было с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавка в закуточке,Но это были еще цветочки,Потом в скверу, где детские грибочки,Потом не помню — дошел до точки, Я пил из горлышка, с устатку и не […] Сообщение Будущая «Народновка» — дешевый напиток для народосбережения.