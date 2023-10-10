Специалисты НИКИ детства из Мытищ стали победителями Европейской педиатрической конференции

Научная Европейская педиатрическая конференция прошла в Белграде с 5 по 8 октября. Ее участниками и победителям стали специалисты Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области из Мытищ.
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