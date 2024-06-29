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Царьград

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Концертного зала не будет: Что построят на месте "Крокус Сити Холла"

Концертного зала не будет: Что построят на месте "Крокус Сити Холла"

На месте "Крокус Сити Холла" не будут возводить концертный зал. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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