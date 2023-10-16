Боец Волкановски намерен нокаутировать Махачева на UFC 294

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе, австралийский боец Алекс Волкановски перед боем-реваншем на UFC 294 с чемпионом промоушена в легком весе из России Исламом Махачевым заявил, что намерен закончить поединок досрочно.