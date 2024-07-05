Roshel Senator в огне: Канада в шоке от наглости «распила» своего бюджета «украинскими братьями»

По всему фронту пылают «броневики апокалипсиса», закупленные для ВСУ в Стране кленового листа Константин Ольшанский На фото: канадские бронемашины с противоминной защитой Roshel Senator (Фото: Roshel) ВСУ потеряли уже как минимум 18 канадских бронемашин с противоминной защитой Roshel Senator (данные нидерландского проекта Oryx).
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