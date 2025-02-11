Самую знаменитую недвижимость Пугачевой в России отмывают перед продажей

Замок в деревне Грязи, принадлежащий российской певице Алле Пугачевой и ее мужу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), отмывают от «пугачевской плесени» — мха на стенах и заборе здания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии