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Полянский принес на ГА ООН украинский дрон, атаковавший Запорожскую АЭС

Полянский принес на ГА ООН украинский дрон, атаковавший Запорожскую АЭС

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