Полянский принес на ГА ООН украинский дрон, атаковавший Запорожскую АЭС

Безопасность на ЗАЭС постоянно находится под угрозой из-за действий украинской стороны.Украина нарушает один из семи принципов обеспечения ядерной безопасности, которые сформулировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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