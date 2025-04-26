За рыбалку в местах нереста может грозить тюремный срок

Уголовная ответственность, включая тюремное заключение, может наступить за ловлю рыбы в период нереста или на миграционных маршрутах, предупредил юрист Александр Хаминский 26 апреля в беседе с РИА Новости.
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