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Дмитрий Рогозин: Хотел бы попасть и в Брюссель, и в Вашингтон

Дмитрий Рогозин: Хотел бы попасть и в Брюссель, и в Вашингтон

Эдуард Шаповалов.   Немецкий Bild накануне вышел с сенсационной статьей, утверждая, будто нынешний сенатор, а в прошлом вице-премьер и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагал ударить по Украине космической ракетой, начиненной взрывчаткой.

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