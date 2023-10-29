Эдуард Шаповалов. Немецкий Bild накануне вышел с сенсационной статьей, утверждая, будто нынешний сенатор, а в прошлом вице-премьер и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагал ударить по Украине космической ракетой, начиненной взрывчаткой.