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Политика как она есть

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В США указали на «поразительно неловкий» момент во встрече Зеленского и Трампа

В США указали на «поразительно неловкий» момент во встрече Зеленского и Трампа

Сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс поприветствовал встречу кандидата на пост президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, но отметил «поразительно неловкий момент», когда республиканец говорил о хороших отношениях с Владимиром Путиным при украинском лидере.

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