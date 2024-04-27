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Гражданская Инициатива

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Друзья, у нас появилась возможность по старой цене - 75 000 рублей - купить

Друзья, у нас появилась возможность по старой цене - 75 000 рублей - купить обнаружитель дронов "Булат" для Первой славянской бригады, где воюют парни из Краснодара.

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