Друзья, у нас появилась возможность по старой цене - 75 000 рублей - купить обнаружитель дронов "Булат" для Первой славянской бригады, где воюют парни из Краснодара.
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Друзья, у нас появилась возможность по старой цене - 75 000 рублей - купить обнаружитель дронов "Булат" для Первой славянской бригады, где воюют парни из Краснодара.