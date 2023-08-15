«Вонючие узкоглазые твари, мы вас уроем!»: Жительница Донецка омерзительно оскорбила российских бойцов из Бурятии (видео)

Гарибян Сусанна

Нацизм налицо, а за него надо ставить к стенке. В России мы никогда не делили и надеюсь не будем делить людей по национальности. Нам не важно какие у кого глаза, нос, скулы, главное, что человек хороший наш российский. А эта ш...а тварь неблагодарная, ребят оскорбляла, которые её защищают. Это её счастье, что у бурят к женщинам относятся с особым уважением, народ такой добрый. Попробовала бы она это сказать нашим горцам или городским пацанам из наших городов. Морду бы набили враз и это самое малое. Ну ничего, ей ещё прилетит сверху по её магазинам, домам и тупой голове. Ещё одно подтверждение, что хохлы и выруси нам не братья.