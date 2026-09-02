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Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин извинился за момент с неприличным жестом Смертина: «Прямой эфир не дает возможности убирать кадры – но этот недостаток является его главным преимуществом»

Генеральный продюсер « Матч ТВ » Александр Тащин извинился за неоднозначные кадры с  Алексеем Смертиным .

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