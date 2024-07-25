Состоялась премьера документально-игрового блокбастера «Про_Честь»

22 июля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в прокат вышел документальный сериал «Про_Честь» — о принципиальности и феномене офицерской чести, которыми сквозь века пронизаны наши культура, спорт и искусство.
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