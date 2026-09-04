Общая сумма подписанных на ВЭФ-2026 соглашений составила почти 7 трлн рублей

На ВЭФ-2026 подписали 318 соглашений на общую сумму почти 7 трлн рублей, заявил на пресс-брифинге советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
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