Оскар Пиастри потерял третье место на стартовой решётке в Монце

McLaren Пилот McLaren Оскар Пиастри получил штраф в виде потери трёх позиций на стартовой решётке за помеху Лиаму Лоусону во время квалификации Гран При Италии.
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