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Биолог Удавлиев предупредил, что у многих съедобных грибов есть опасные ядовитые двойники

Биолог Удавлиев предупредил, что у многих съедобных грибов есть опасные ядовитые двойники

Доктор биологических наук, профессор Университета РОСБИОТЕХ Дамир Удавлиев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал об ошибках при сборе грибов и предупредил о невозможности стопроцентной визуальной проверки их безопасности.

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