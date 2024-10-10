Росреестр по РТ: Сообщать о повреждении пунктов ГГС следует в Роскадастр

Вступили в силу новые правила уведомления при повреждении или уничтожении пунктов государственной геодезической сети (ГГС), государственной нивелирной и гравиметрической сети, а также геодезических сетей специального назначения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии