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Царьград

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Eni построит термоядерную электростанцию в Европе к 2040-м годам

Eni построит термоядерную электростанцию в Европе к 2040-м годам

В Европе к началу 2040-х годов может появиться коммерческая термоядерная электростанция. С таким намерением выступает итальянская Eni, однако конкретные характеристики объекта и сроки старта его строительства пока держатся в тайне.

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