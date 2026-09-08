Eni построит термоядерную электростанцию в Европе к 2040-м годам

В Европе к началу 2040-х годов может появиться коммерческая термоядерная электростанция. С таким намерением выступает итальянская Eni, однако конкретные характеристики объекта и сроки старта его строительства пока держатся в тайне.
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