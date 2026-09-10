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Суд на Ямале оштрафовал жителя Тарко-Сале за побои и оскорбление полицейского

Суд на Ямале оштрафовал жителя Тарко-Сале за побои и оскорбление полицейского

Суд в Тарко-Сале вынес приговор местному жителю по делу об оскорблении и применении насилия к представителю власти.

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