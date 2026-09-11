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«Вплоть до мобилизации»: Лукашенко хочет «встряхнуть» белорусскую армию

«Вплоть до мобилизации»: Лукашенко хочет «встряхнуть» белорусскую армию

Лукашенко намерен «встряхнуть» белорусскую армию. По словам белорусского лидера, проверка вооружённых сил республики будет продолжаться, не исключается и всеобщая мобилизация.

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