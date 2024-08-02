Чавес о «Динамо»: «Будем стараться добиться чемпионства в этом сезоне. Нам не хватает игроков, не помешало бы усиление»

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Бело-голубые обыграли «Факел» (3:1) и «Локомотив» (3:1) в первых двух матчах сезона. «В прошлом сезоне нам чуть-чуть не хватило, чтобы стать чемпионами.