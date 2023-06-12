NI: Запад столкнется с «великой расплатой», которая приведет к многополярному миру

Коллективный Запад ждет «великая расплата», за которой последует новый многополярный миропорядок. В этом уверен основатель Глобального института будущего Чандран Наир.
Популярные статьи
- «Горе-то какое»: Сатановский поднял на смех приостановку работы посольства Исландии в РФ
- Захарова загнала генсека ООН Гутерреша в угол одним вопросом о подрыве Каховской ГЭС
- «Хвала русскому солдату, который, превозмогая все трудности, дает отпор врагу»: Пригожин о результатах боев на Запорожском направлении
Свежие комментарии