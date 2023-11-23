Гороскоп от Анжелы Перл на 24 ноября 2023 года: избегайте перегрузок в течение дня ClickioАстрологический гороскоп, представленный Анжелой Перл, предвещает на 24 ноября неспокойные времена, предупреждая о возможных трудностях и вызовах.
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