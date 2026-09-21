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Диетолог Соломатина указала на пользу хурмы для организма

Диетолог Соломатина указала на пользу хурмы для организма

Диетолог Елена Соломатина сообщила «Абзацу» , что хурма содержит бета-каротин, который поддерживает иммунную систему, а также калий и магний, полезные для сердца и сосудов.

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