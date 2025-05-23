Сюрприз для пассажиров. Какие автомобили скоро будут приезжать при вызове такси

Эксперты выяснили, на чём будут возить людей.Согласно новым требованиям, таксопарки смогут эксплуатировать автомобили, выпущенные по специальным инвестиционным соглашениям (СПИК), заключённым между 1 марта 2022 и 1 марта 2025 годов.
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